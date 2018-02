Agenzia del Farmaco, Amsterdam contro Milano: la foto del cantiere spopola sul web

A sinistra il cantiere del Vivaldi building, il palazzo che ospiterà tutti gli uffici dell'Ema ad Amsterdam; a destra Palazzo Pirelli, il Pirellone, la sede che avevano proposto Palazzo Marino, Regione e Governo. Finito e tirato a lucido. Parafrasando una celebre pubblicità si potrebbe dire che il Vivaldi Building è un sogno, una promessa, il Pirellone una concreta realtà.

Trova le differenze:

A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam.

A destra il sito pronto per #EMA a Milano.#EMA2Milan noi ci siamo! pic.twitter.com/JR2GNPpjxv — Lia Quartapelle (@LiaQuartapelle) 30 gennaio 2018

E l'immagine, dopo la presentazione dei ricorsi, sta facendo il giro della rete. Insieme alla fotografia si è diffusa una piccola possibilità per Milano, ma le carte bollate e l'ottimismo, come riportato da EuropaToday, corrono il rischio di trasformarsi in un clamoroso buco nell'acqua.

I lavori sullo Zuidas, il quertiere di Amsterdam che sorge tra l'aeroporto di Schiphol e il centro proseguono, ma per vedere tutti i 19 piani, gli uffici e le sale conferenze bisogna affidarsi ai progetti e ai disegni dei progettisti. E il timore è che non tutto sia in regola con le promesse fatte a Novembre. L'immagine che mette a confronto i due scenari sta spopolando sui social ed è stata rilanciata anche dalla deputata in forza al Partito Democratico Lia Quartapelle.