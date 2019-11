Emilio Fede è grave: brutta caduta, ricoverato al San Raffaele

Brutta caduta per l'ex direttore del Tg4. Emilio Fede sarebbe stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale San Raffaele di Milano nelle scorse ore. Le condizioni dell'ex direttore del Tg4 sono sotto osservazione. Secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos il giornalista sarebbe caduto. Emilio Fede ha 88 anni.

Altre fonti, non confermate dalla famiglia e dall'entourage del cronista, parlano di "difficoltà a parlare".

L'amico Emilio Fede è stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele,mi dicono che a malapena riesca a parlare.Proprio in un momento il cui il tg4 subisce il passaggio ad un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero tutti.

In attesa di un riassetto dell'intrattenimento. — Il Biscione (@ilbiscionetv) November 27, 2019

I guai giudiziari di Fede

Negli ultimi tempi Fede è passato da un'aula di tribunale all'altra. Infatti, dovrà scontare la pena in "detenzione domiciliare" il giornalista, condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso nelle scorse ore il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell'avvocato Salvatore Pino.

I giudici osservano che l'ex direttore del Tg4, per il quale era già stato sospeso l'ordine di carcerazione, ha "88 anni", soffre di "alcune patologie" e il carcere "andrebbe contro il senso di umanità".

Le cene "eleganti"

L’11 aprile scorso, infatti, la Cassazione aveva reso definitiva la condanna per l’ex direttore del Tg 4, insieme a quella a due anni e dieci mesi per l'ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti, accusati di favoreggiamento della prostituzione per le “cene eleganti” nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore.

Ma già il giorno dopo, la procura generale si era espressa a favore dei domiciliari, accogliendo l'istanza di differimento della pena presentata dal suo legale.

In passato la Cassazione - che ha condannato anche Ruby, per lei 2 anni e 10 mesi - aveva respinto con rinvio la sentenza d'Appello chiedendo che i giudici del secondo grado motivassero in modo più concreto i casi di induzione e quelli di favoreggiamento della prostituzione. Nel procedimento principale - in cui Berlusconi era accusato di concussione e di prostituzione minorile - la Cassazione aveva assolto l'ex presidente del consiglio, e riguardo all'età di El Mahrough aveva accolto la tesi difensiva dell'impossibilità di conoscerla.