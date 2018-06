Manager scomparso e ritrovato morto a casa di una trans: si va verso l'archiviazione

Sembra andare verso l'archiviazione il fascicolo aperto per indagare sulla morte di Enrico Maccari, il manager 55enne scomparso il giorno di Natale del 2017 e ritrovato senza vita in un appartamento di via Fratelli Pozzi a Milano, il 9 gennaio. Gli esiti dell'autopsia hanno infatti confermato che Maccari è morto per cause naturali.

L'ultima novità riguarda invece il fatto che gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal pm Valeria Sottosanti, hanno individuato la transessuale che aveva in affitto l'abitazione dove l'uomo venne trovato cadavere. A suo carico non sono emersi elementi di alcun tipo.

La storia

Enrico Maccari, l'uomo di cinquantacinque anni - originario di Lecco ma da tempo residente a Giubiasco, in Svizzera - scomparso nel nulla dalla sera di Natale, è stato trovato morto quasi per caso. Il corpo della vittima, dirigente di una multinazionale farmaceutica, è stato scoperto nel pomeriggio in una casa al primo piano del palazzo al civico 1.

Il cadavere era stato trovato nella zona giorno di un bilocale in cui vive una prostituta colombiana transessuale, che riceve in quella casa. Non è noto perchè fosse lì. A dare l'allarme sarebbero stati due giovani fidanzati - conoscenti della colombiana -, che erano andati nell'abitazione perché preoccupati dal lungo silenzio dell'amica, che probabilmente spaventata era scappata.

Una volta in casa, i due giovani - la ragazza aveva le chiavi dell'appartamento - avrebbero trovato sul pavimento il corpo dell'uomo, seminudo e sotto una coperta, accanto a una brandina. Hanno chiamato la polizia e poi sono stati portati in Questura per essere sentiti. L'abitazione era completamente al buio perché senza corrente elettrica, per quella ragione sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno illuminato i due locali per permettere il lavoro degli investigatori.

