Università, iscrizione a medicina senza test d'ingresso: il Tar della Lombardia dice sì

La notizia è di quelle che potrebbero mettere il sorriso a migliaia di aspiranti medici che per un motivo o un altro non sono 'entrati'. È possibile immatricolarsi in Medicina e Odontoiatria senza aver superato il test d’ingresso se si proviene da altri corsi di laurea dell’area sanitaria: dopo il Tar del Lazio e il Tar di Catania, il Tar della Lombardia ad aprire una breccia sul numero chiuso e sulle iscrizioni a Medicina e Odontoiatria senza superare il test d’ingresso. Arriva il sì del Tar della Lombardia per gli iscritti ad altri corsi di laurea.

La vicenda, come dicono in un comunicato gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, riguarda una studentessa laureata in Odontoiatria e protesi dentaria che ha aderito alla campagna legale promossa dallo studio per richiedere il passaggio a Medicina. Dopo il rigetto dell’istanza di immatricolazione da parte dell’ateneo, i legali hanno impugnato il provvedimento dinnanzi al Tar della Lombardia.

I giudici amministrativi, accogliendo con sentenza breve le tesi della ricorrente, hanno ritenuto non necessario il superamento dei test d’ingresso per gli studenti che hanno un pregresso percorso universitario nello stesso settore sanitario e disposto “l’immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea di Odontoiatria e protesi dentaria ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuata all’uopo dall’Ateneo intimato”.

Già in provvedimenti precedenti, il Tar aveva affermato che “non è obbligatorio sostenere la prova di ammissione la quale è, invece, prevista per coloro che intendono immatricolarsi al primo anno, dato che tale prova è necessaria al fine di verificare l’attitudine degli aspiranti al relativo ciclo di studi”.