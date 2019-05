Tre casi di epatite A in un asilo di Milano: due bimbi e una maestra ricoverati, via ai vaccini

Prima la maestra, ormai quasi un mese fa. Poi i due bimbi, negli ultimi giorni. Tutti uniti dalla stessa diagnosi e dalla stessa scuola. È paura epatite A in un asilo di Milano, una scuola materna in zona Navigli in cui si registrano già tre contagi.

Il primo caso a essere diagnosticato è stato quello dell'insegnante, che ha avvertito i primi sintomi durante le vacanze di Pasqua, mentre era fuori città. Negli ultimi giorni, però, in ospedale sono finiti anche due piccoli di circa sei anni: il primo è stato ricoverato martedì alla De Marchi e il secondo il giorno successivo al San Paolo.

Entrambi hanno vomito, diarrea, valori del sangue sballati e disidratazione, tanto che i medici non hanno avuto nessun dubbio nel diagnosticare l'epatite A. Adesso va compreso come il virus si sia diffuso, ma per evitare altri contagi l'Ats ha già organizzato una "sessione" di vaccinazioni.

Da venerdì a lunedì, infatti, i 130 bimbi dell'asilo e tutto il personale scolastico saranno vaccinati gratuitamente nell'ambulatorio dedicato di via Boifava.