Cuggiono, donna muore e lascia eredità milionaria tra immobili e quadri al Comune

Ha lasciato al Comune di Cuggiono un'eredità milionaria. Lucia Lattuada Sartorio, figlia di una dinastia di industriali che nel piccolo borgo milanese aveva una tessitura: era cresciuta nel paese ma ben presto gli impegni di famiglia e lavorativi l'avevano portata in città.

Nonostante la sua vita a Milano, la donna non ha mai smesso di portare nel cuore le strade che la videro crescere. Nel testamento ha lasciato al Comune l'edificio di via Garibaldi 81, dove c'era la tessitura, e dove avevano vissuto i genitori. Oltre alla struttura, il lascito della donna comprende un terreno e la cappella della Madonna Pellegrina.

Al Comune vanno tutti i quadri della donna: una vera galleria d'arte da Aligi Sassu a Renato Guttuso, Giovanni Omiccioli, Virgilio Guidi, Domenico Induno, Pompeo Mariani e altri. L'eredità, però, come racconta Il Giorno, non potrà essere destinata a uso privato ma esclusivamente pubblico.

Adesso tocca quindi alla Giunta capire come rendere fruibili quelli spazi - solo gli immobili hanno un valore di 855mila euro - per la comunità. In cambio di tale fortuna, la donna ha chiesto all'Amministrazione di curare nel tempo la cappella di famiglia, al cimitero dove lei stessa è stata seppellita a febbraio 2017.