Spaccio di droga, due arresti dai controlli in strada

Le volanti della polizia hanno arrestato due persone per spaccio di droga nella serata del 15 marzo, praticamente alla stessa ora, le dieci e mezza.

Entrambi gli arresti sono derivati da generici controlli e pattugliamenti del territorio, uno in pieno centro e l'altro in estrema periferia. Il primo episodio in largo Cairoli: gli agenti di una volante hanno notato tre persone ferme che parlavano e si sono insospettiti. Scendendo a controllare, i tre hanno cercato di allontanarsi. Gli agenti hanno catturato una donna, italiana di 25 anni, mentre gli altri due sono riusciti a scappare. La donna aveva con sé sette involucri di cocaina e 150 euro in contanti.

Il secondo episodio presso l'area di servizio Cantalupa, in via del Mare (Autostrada A7). Questa volta, ad essere controllato è stato un marocchino di 34 anni a bordo di un'automobile. Aveva cinque involucri pieni di eroina.

Il 34enne e la 25enne sono stati arrestati.