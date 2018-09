7 chili di eroina nella valigia: scoperto e arrestato a Malpensa

Viaggiava con un carico di eroina nel bagaglio, sperando che nessuno se ne accorgesse, ma gli è andata male. Atterrato a Malpensa è stato incastrato dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dagli uomini della guardia di finanza, e per lui è scattato l'arresto.

Nei guai è finito un passeggero della Tanzania in arrivo dalla città sudafricana di Johannesburg. L'uomo aveva nascosto 7,6 chili di eroina nel doppio fondo del suo bagaglio. Un trucco che si è rivelato inutile. Risponde ora di traffico internazionale di stupefacenti.

A settembre, i carabinieri di Milano hanno arrestato un incensurato scoperto con 3 chili di eroina in casa, in zona Risorgimento: la droga era destinata ad essere rivenduta nel noto boschetto di Rogoredo, la piazza di spaccio di eroina più importante del Nord Italia.

6 morti per overdose nel 2018

Sono 6, dall'inizio del 2018, i morti per overdose di eroina a Milano, di cui 5 nella zona di Rogoredo. L'ultimo all'inizio di settembre. Come pietra di paragone, nel 1989 (in piena "esplosione" dell'eroina) i morti nei primi nove mesi dell'anno erano stati 138 in città.

E sempre a settembre si è saputo che una morte per overdose del 2017, classificata inizialmente da eroina, era stata invece dovuta all'ocfetanil, un potente derivato della morfina utilizzato in ambito medico-ospedaliero. In quella occasione, si era trattato di un decesso in casa, e nulla si sa su dove il deceduto si fosse procurato la droga.

E' però molto probabile che pensasse di assumere eroina (pur tagliata), magari acquistata nella "solita" Rogoredo. Occorre tenere presente che l'ocfetanil è molto più potente dell'eroina nei suoi effetti, per cui se il "pusher" ha tagliato eroina con ocfetanil o peggio ha sostituito l'eroina all'ocfetanil, la stessa quantità di sempre può essere letale. Di solito l'eroina è tagliata con paracetamolo o caffeina.