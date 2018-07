Giovane insospettabile trovato con 5,5 chili di eroina: stava per andare in Francia

Cinque chili e mezzo di eroina nel doppio fondo di un trolley: con questo speciale bagaglio stava per prendere un pullman diretto in Francia. Ma, grazie all'intuizione dei carabinieri di Sesto San Giovanni, è stato fermato in tempo e arrestato.

Si tratta di un lituano di 18 anni incensurato. Il giovane, come si è poi saputo, era in Italia dal mese di giugno. I carabinieri lo hanno notato davanti alla stazione ferroviaria di Sesto alle cinque e mezza di pomeriggio di giovedì 12 luglio: si era avvicinato a due ragazzi di origine africana, noti come piccoli spacciatori della piazza sestese, e aveva intavolato un discorso con loro. Poi si era allontanato.

I militari non hanno visto alcuno scambio di oggetti tra loro, ma hanno deciso di seguirlo. Il lituano ha preso un autobus che lo ha portato a Lampugnano, al terminal bus, ed è stato fermato prima che salisse su un pullman internazionale diretto oltralpe.

Sottoposto a controlli, sulle prime è risultato completamente "pulito". Poi i carabinieri hanno notato che il trolley, apparentemente pieno solo di vestiti, pesava parecchio. Così lo hanno tagliato e hanno scoperto il doppio fondo. Dentro c'era eroina per circa cinque chili e mezzo, che ora verrà esaminata per valutarne la purezza e poi incenerita. Il 18enne è stato invece arrestato.

Giornata movimentata a Lampugnano il 12 luglio: diverse ore prima dell'arresto del 18enne, la polizia aveva disarmato e arrestato un giovane nigeriano che, brandendo un coltello, aveva spaventato non poche persone.