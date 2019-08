Non rientra dopo escursione: trovato senza vita in un canalone

Tragica scoperta all'alba di mercoledì. Il corpo senza vita di Luca D'Addario, 49 anni, è stato trovato senza vita in Grignetta, nel Lecchese. L'uomo, residente a Cesate Brianza risultava disperso dalla giornata di martedì, quando i familiari avevano lanciato l'allarme non avendo più avuto sue notizie dopo un'escursione dalla quale non era mai rientrato.

La macchina dei soccorsi si era attivata in serata e le ricerche dei tecnici del Soccorso Alpino, in collaborazione con i vigili del fuoco e un elicottero di Areu che ha sorvolato dall'alto l'intera area, erano proseguite fino a notte inoltrata. All'alba di mercoledì poi il dramma. Il corpo senza vita del 49enne, che lavorava come infermiere a Sesto San Giovanni, è stato rinvenuto all'interno del canalone Caimi. Fatale, forse, una caduta.

Il 49enne avrebbe parcheggiato l’auto in mattinata ai Piani Resinelli diretto in Grignetta, verso il rifugio Porta. Poi l'incidente. Nelle prime ore di mercoledì sono iniziate le operazioni di recupero della salma, con l'utilizzo dell'elicottero.