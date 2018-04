Sorvolando le tribune di San Siro: l'esercitazione dei vigili del fuoco

Addestramento dei vigili del fuoco all'interno dello stadio di San Siro. Il personale del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) di Milano ha messo in atto simulazioni di tecniche di soccorso, sia su corda sia su barella.

Oltre a mettere in atto tecniche utilizzabili in qualsiasi luogo (impervio o di lavoro), si è potuto conoscere angoli e luoghi dello stadio che, in caso di soccorso, è indispensabile saper padroneggiare al meglio per poter portare a termine l'operazione nel miglior modo possibile.

L'addestramento, a cui ha partecipato tutto il personale dei vigili del fuoco di Milano abilitato Saf, è durato quattro giorni.