Così si salveranno le persone travolte dai tram: l'esercitazione dei vigili del fuoco | Foto

Vigili del fuoco al lavoro in via Messina a Milano nella mattinata di lunedì 10 luglio. Il motivo? Una esercitazione per testare nuove attrezzature: nuovi pistoni in grado di sollevare i tram nel malaugurato caso in cui una persona resti incastrata sotto ai convogli.

Le nuove attrezzature in dotazione al comando di via Messina — in parte comprate da Atm e date in comodato d'uso gratuito agli uomini del 115 — sono in grado di sollevare 60 tonnellate. Per un avere un'idea possono alzare dodici treni Meneghno (l'ultima serie di convogli della metropolitana acquistati dall'azienda trasporti milanesi). Non solo: nel pomeriggio sono previste altre esercitazioni — sempre con i tram — in base alle diverse sedi ferroviarie presenti a Milano.