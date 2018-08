Bomba d'acqua su Milano, esonda il Seveso: fiume salito di 2 metri e mezzo in 25 minuti

Maltempo doveva essere e maltempo è stato. Con tanto di mini esondazione del fiume Seveso.

Serata difficile quella di sabato a Milano, che ha dovuto fare i conti con una vera e propria bomba d'acqua che ha causato un repentino innalzamento dei livelli del fiume, che ha superato gli argini - come sempre - in zona Niguarda.

"A causa dei forti temporali nella zona tra Milano e Paderno Dugnano è esondato il Seveso in via Valfurva attorno alle 20.25", ha annunciato il comune. "Il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle", ha fatto sapere palazzo Marino. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre della polizia locale, che ha chiuso al traffico viale Fulvio Testi, protezione civile e Mm.

Impressionanti i numeri di quella che è stata una vera e propria bomba d'acqua: "Il livello del fiume - ha chiarito l'amministrazione - è salito di 2,5 metri in 25 minuti. "È l'ennesima prova - il commento dell'assessore all'ambiente, Marco Granelli - della necessità della vasca al Parco Nord", la grande opera che potrebbe risolvere, o quanto meno limitare, il problema esondazioni a Niguarda che però non è mai stata realizzata perché non convince del tutto i residenti di zona.

"Non si è mai vista - ha comunque spiegato lo stesso assessore - una pioggia così intensa e localizzata".

Non solo Niguarda e Fulvio Testi, però. Perché il nubifragio ha causato anche allagamenti su autostrada e tangenziale, tanto che sono stati chiusi gli svincoli della A4 a Cinisello e della A52 all'altezza di Monza. In entrambi i casi diverse auto sono rimaste in panne nell’acqua.