Temporale a Milano: "mini" esondazione del Lambro sabato pomeriggio

Non è stata una vera e propria esondazione, quella del fiume Lambro a Milano, nel pomeriggio di sabato 11 luglio: non vengono al momento segnalati danni alle cose o alle persone; ma l'acqua è uscita dagli argini per almeno un'ora, "invadendo" le zone alberate intorno al letto del fiume. Lo documentano le fotografie e i video (come quello pubblicato, di Tania Kibich) arrivati alla redazione di MilanoToday.

Era di livello arancione per rovesci temporaleschi l'allerta meteo a Milano, diramata venerdì dalla protezione civile della Lombardia, per il maltempo previsto in tutta la regione durante il weekend, con diversi livelli d'intensità a seconda della zona e del momento. L'acquazzone si è effettivamente rovesciato sul Milanese, nelle prime ore di sabato pomeriggio, ma soprattutto nell'hinterland nord e nell'hinterland est. Poca pioggia invece dalla parte opposta della città.