Esplode un appartamento a Senago: crolla un muro, giovane con gravi ustioni alle gambe

Una violenta esplosione si è verificata in un appartamento a Senago, in via Udine, dopo le 19 di lunedì 30 dicembre. Secondo i primi accertamenti, infatti, sarebbe stata una stufa difettosa a scoppiare all'improvviso.

Il botto, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, ha fatto crollare un muro divisorio all'interno della palazzina. Sei persone sono rimaste ferite; quattro di loro hanno riportato contusioni di lieve entità, mentre due, una ragazza di 20 anni e una donna di 59, sono in condizioni più serie. In particolare, la giovane avrebbe riportato ustioni di secondo grado alle gambe. Alla 59enne, invece, è caduto un armadio addosso, ferendola e provocandole diversi traumi.

Sul posto i soccorritori del 118, dopo averle stabilizzate, le hanno portate in ospedale. Gli altri feriti non destano preoccupazione.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e verificato che non vi siano danni strutturali che mettano a rischio l'incolumità dei residenti. I carabinieri, ora, cercheranno di capire che cosa abbia scatenato nella stufa la reazione che ha portato allo scoppio.