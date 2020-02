Trezzano sul Naviglio, esplosione in banca nel cuore della notte: la banda fugge a mani vuote

Il boato provocato dall'esplosione ha attirato l'attenzione dei residenti della zona, risvegliandoli nel cuore della notte. La banda del gas acetilene questa volta però, dopo aver fatto saltare in aria il bancomat della Banca Agricola Mantovana (gruppo Monte Paschi di Siena) ubicata in via Benedetto Croce a Trezzano sul Naviglio (Milano), è dovuta fuggire a mani vuote.

L'esplosione nella banca a Trezzano sul Naviglio

I malfattori sono dovuti scappare in maniera improvvisa per l'arrivo dei carabinieri, senza neppure riuscire ad introdursi nella filiale dopo aver provato a devastare la vetrata. Il tempestivo e repentino intervento delle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Corsico è stato possibile grazie alla segnalazione pervenuta da un cittadino residente nella zona.

Il sopralluogo, stando a quanto ricostruito dai militari guidati dal comandante Pasquale Puca che indagano sull'accaduto, ha consentito di rinvenire la cassaforte semichiusa con all'interno le banconote custodite. Anche la struttura dell'edificio ha subito danni strutturali di lieve entità.

Sono in corso le attività di acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali delle vie limitrofe, nonché quelli privati degli esercizi commerciali per risalire all'identità dei componenti della banda.