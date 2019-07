Esplode il condizionatore: morta l'anziana coinvolta nell'incendio, grave l'altra donna

E' morta durante la notte Giovanna Limonta, l'anziana di 84 anni che era rimasta gravemente ferita dopo l'esplosione di un climatizzatore portatile nella sua abitazione. Resta in condizioni stabili la sua badante, una ucraina 45enne.

Stando a quanto accertato dalle autorità intervenute in via Rivolta, a Cassano D'Adda (Milano), attorno alle 8 di lunedì, è esploso il condizionatore all'interno di una stanza. La deflagrazione ha provocato un incendio che ha avvolto l'anziana, invalida e allettata, e la badante che ha cercato di salvarla.

Le due erano state trasportate in ospedale con l'elisoccorso del 118. Una al Niguarda di Milano, l'altra a Zigonia, nel Bergamasco. Intossicata in modo non grave anche la 59enne, figlia della 84enne deceduta.

La dinamica dell'incendio a Cassano D'Adda

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con tre mezzi, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri di Cassano D'Adda, incaricati di ricostruire l'accaduto.