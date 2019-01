Fanno esplodere la cassa continua del Simply: il boato risveglia 'la città', colpo da 15mila euro

L'intero vicinato si è risvegliato con il boato. Ore 3.10, via Ticino a Motta Visconti (Milano): un'esplosione ha appena sventrato la parte dov'era posizionata la cassa continua del supermercato Simply. I malviventi sono fuggiti con 15mila euro.

E' quanto è successo durante la notte tra domenica e lunedì. E mentre le allarmi delle auto e delle abitazioni erano impazzite e il tam tam del vicinato correva su Facebook, sul posto sono arrivati militari del Nucleo operativo della Compagnia Abbiategrasso.

I carabinieri - che già indagano per numerosi episodi analoghi avvenuti nell'ultimo periodo ai danni di banche e non solo - hanno fatto i rilievi. Stando alla prima ricostruzione, la banda ha usato il gas Etilene per provocare l'esplosione. Ora si stanno verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.