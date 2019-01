Capodanno: gli esplode petardo addosso, 23enne perde una mano e tre dita, ed è grave

Il nuovo anno era arrivato da appena 9 minuti, quando alla centrale operativa del 118 ha chiamato qualcuno disperato per chiedere aiuto: un ragazzo di appena 23 anni si era appena ferito gravemente per l'esplosione di un botto, simile a un petardo, che stava maneggiando per festeggiare il Capodanno. Un copione già visto: anche il 2019 inizia 'regalando' l'ennesimo caso alle cronache.

Il ferito, stavolta a Cesate (Milano), è in condizioni molto serie. Le primissime informazioni trapelate dall'Azienda regionale emergenza urgenza parlano della mano destra dilaniata - probabilmente da amputare - e di tre dita perse nella mano sinistra. Oltre agli arti, il ragazzo è stato colpito anche al viso e in testa. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, era chino sul petardo quando questo è esploso investendolo in pieno.

Sul posto, in via Italia, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 23enne verrà poi trasferito al Niguarda in condizioni gravi.

I carabinieri della Compagnia di Rho hanno sequestrato i fuochi d'artificio in possesso del giovane, che ha perso molto sangue sull'asfalto. All'interno di una scatola di cartone c'era una sorta di mortaio, usato dal ferito per sparare i suoi botti. Non è ancora chiaro che cosa possa aver provocato l'incidente.