Esplosione al kartodromo di Rozzano: una persona ferita, vigili del fuoco al lavoro

Prima il boato, poi le sirene del 118 e dei vigili del fuoco. Esplosione al kartodromo di via Eugenio Curiel a Rozzano nella mattinata di domenica 14 gennaio.

L'allarme è scattato poco dopo le 10.15, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Dalle prime informazioni sembra che una persona, un uomo di 53 anni, sia rimasto ferito a causa dell'esplosione, non sono ancora note le sue condizioni.

Secondo una prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia stata innescata da una bombola di Gpl custodita all'interno dell'officina. Per i rilievi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Corsico.

È la seconda esplosione in poche ore. Intorno alle 5 di domenica due appartamenti al quinto piano di un palazzo in via Oslavia a Sesto San Giovanni sono stati devastati da una deflagrazione in cui sono rimaste ferite sei persone tra cui un bambino di 9 anni.