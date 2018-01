Esplode un palazzo a Sesto San Giovanni: 6 persone all'ospedale, ferito anche un bimbo

Esplosione a Sesto San Giovanni all'alba di domenica 14 gennaio. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 5 del mattino in un appartamento al quinto e ultimo piano di una palazzina all'angolo tra via Oslavia e Via Villoresi, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Due nuclei famigliari coinvolti per un totale di sei feriti. Un uomo di 73 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con ustioni di secondo grado; sembrano meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri feriti, tra cui un bimbo di 9 anni, accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso del San Raffaele e Niguarda.

In seguito alla deflagrazione il palazzo è stato dichiarato inagibile e tutti gli appartamenti sono stati evacuati. In totale gli sfollati sono diciotto e il comune ha predisposto un piano di assistenza, come ha dichiarato il vicesindaco di Sesto Gianpaolo Caponi.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'appartamento del 73enne fosse saturo di gas, probabilmente a causa di un malfunzionamento della caldaia. L'esplosione sarebbe stata innescata dall'accensione di una lampadina. Sul caso stanno indagando i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti del commissariato di Sesto.

Nessun passante è stato rimasto colpito dalla caduta dei calcinacci, ma numerose automobili sono state pesantemente danneggiate. Danni anche per diversi appartamenti circostanti, colpiti dalle macerie che in alcuni casi sono "volate" anche a cento metri distanza. "Dopo le prime verifiche strutturali, l'edificio è stato dichiarato inagibile e questo probabilmente per 10-15 giorni a tutela dei residenti" ha detto il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Nelle prossime ore sarà valutata anche l'agibilità di un edificio vicino danneggiato dallo scoppio.

Nell'area, transennata dalle forze dell'ordine, si temono crolli. Intorno alle 12 la soletta del quinto piano è rovinata in strada, fortunatamente senza causare ulteriori feriti.