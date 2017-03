Milano, bomba carta esplode davanti a un portone di via Plutarco: vetri rotti, si indaga

Misteriosa esplosione mercoledì sera in via Plutarco, zona City Life, a Milano.

Verso le 22.40, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, un ordigno artigianale - con ogni probabilità una bomba carta - è stato lanciato davanti al portone al civico 9.

L’esplosione, sentita distintamente in tutta la zona, ha danneggiato l’ingresso dell’edificio, mandando in frantumi i vetri. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri.

La persona che ha lanciato la bomba ha immediatamente fatto perdere le proprie tracce.