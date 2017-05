Espulso un tunisino: era amico di Hosni, il ragazzo che ha accoltellato militari e agente

Un cittadino tunisino di ventiquattro anni, pregiudicato per violenza sessuale e reati legati agli stupefacenti, è stato espulso venerdì da Milano per “motivi di pericolosità sociale”.

Il giovane, arrestato in città lo scorso 27 novembre e fino a venerdì recluso nel carcere di Bollate, avrebbe iniziato un percorso di radicalizzazione islamica che ha convinto il ministero dell’Interno a procedere con l’espulsione dal territorio italiano.

Sul suo profilo Facebook, infatti, sarebbero stati trovati chiari contenuti di matrice jihadista e in più - particolare per nulla trascurabile - un’amicizia con Tommaso Hosni, il ventenne di origini tunisine che lo scorso 18 maggio ha accoltellato due militari e un poliziotto durante un normale controllo in stazione centrale a Milano.

Proprio Hosni, venerdì, ha risposto alle domande degli inquirenti durante l’interrogatorio di garanzia e ha fatto, per la prima volta, riferimento alla sua fede islamica.

Ha mantenuto ancora il silenzio, invece, sulla folle aggressione, spiegando soltanto che in quel momento era sotto effetto di cocaina e che aveva rubato i coltelli per difendersi da potenziali aggressori in piazza Duca d’Aosta.

Sempre su Facebook, però, lo stesso Hosni aveva più volte inneggiato all'Isis e al jihadismo con video che - si è difeso - avrebbe visto "solo per curiosità".