Cercava combattenti per l’Isis e la jihad in carcere: egiziano di 62 anni espulso dall’Italia

Esamm Mohamed Omar Makran, un egiziano di sessantadue anni con precedenti, è stato espulso domenica dall’Italia per motivi di sicurezza pubblica.

L’uomo, che si trovava nel penitenziario di Monza per scontare una pena di un anno e un mese per i reati di occupazione abusiva e discarica non autorizzata di materiali pericolosi, è stato scarcerato e accompagnato in Egitto da tre agenti con un volo Egyptair partito da Milano Malpensa.

Il sessantaduenne, secondo quanto accertato dalla Questura di Milano, aveva iniziato un’attività di proselitismo in cella alla ricerca di potenziali combattenti per la jihad e, quindi, per l'Isis.

L’egiziano, infatti, era stato segnalato dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria come profilo ad alto rischio per proselitismo e radicalizzazione violenta di matrice islamica. A quel punto, dopo un primo periodo di “monitoraggio”, l’ufficio immigrazione ha firmato un provvedimento di allontanamento dall’Italia.

Lo stesso Makram, nel lontano 1995, era stato coinvolto ed indagato durante l’operazione "Sfinge" della procura di Milano, la prima inchiesta che aveva messo nel mirino il terrorismo internazionale di matrice islamica. Ora, a dodici anni di distanza, è arrivata l'espulsione dall'Italia.

Soltanto venerdì, la stessa sorte era toccata a un tunisino di ventiquattro anni, pregiudicato per violenza sessuale e reati legati agli stupefacenti e fino a quel momento in carcere a Bollate.

A convincere il Viminale a firmare l’espulsione erano stati alcuni contenuti scoperti su un profilo Facebook riferibile a lui, che più volte aveva condiviso contenuti chiaramente di matrice jihadista. Proprio tra le amicizie di quel profilo, inoltre, era stato trovato anche Tommaso Hosni, il ventenne di origini tunisine che lo scorso 18 maggio ha accoltellato due militari e un poliziotto durante un normale controllo in stazione centrale a Milano.