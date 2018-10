Espulso l'imam che nel 2009 aggredì Daniela Santanché: "Legami con soggetti pericolosi"

Espulso dall'Italia un imam egiziano di 35 anni, Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, regolare nel Paese e residente a Milano. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, con un post su Twitter in cui si vede il ministro firmare il provvedimento con la spiegazione: "Incitava al terrorismo islamico in Italia". Questo sarebbe emerso dall'analisi dei files nei suoi computer e tablet ed emerso anche in alcuni luoghi di culto in cui predicava.

L'uomo è famoso perché nel 2009 aggredì Daniela Santanché (che l'anno precedente era stata candidata a premier dal movimento La Destra di Francesco Storace) durante una manifestazione contro il velo integrale per le donne musulmane. Fonti del Viminale riferiscono che l'imam avesse intessuto "legami con soggetti pericolosi", tra cui Mohamed Game, il "solitario" che tentò di attentare alla caserma Perrucchetti sempre nel 2009.