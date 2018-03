Espulso dall'Italia, rientra e viene ricoverato al San Raffaele: arrestato 34enne

Prima la condanna e l'espulsione dall'Italia. Poi il suo rientro, il ricovero in ospedale e i domiciliari. Nella notte tra martedì e mercoledì 7 marzo le manette, arrestato dai carabinieri a Pioltello. Nei guai un cittadino albanese di 34 anni.

L'uomo — si legge in una nota diramata dai militari della compagnia di Cassano d'Adda — era stato ristretto ai domiciliari il 2 febbraio per "reingresso irregolare sul territorio nazionale"; il 34enne, infatti, era stato ricoverato con altre generalità all'ospedale San Raffaele a seguito di una sospetta caduta avvenuta a Pioltello. Il problema è che non poteva rientrare in Italia, dato che il 15 dicembre 2016 era stato espluso, come misura alternativa al carcere decisa dal tribunale di Massa.

Ma dato il suo rientro in Italia, il tribunale di Verbania ha ripristinato nei suoi confronti la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per decine di furti aggravati e in abitazione commessi in quella provincia nell'estate del 2015. E per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.