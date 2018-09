Milano, estate da record con temperature altissime e una punta massima di 35.8 gradi

Milano ha vissuto la sua estate più calda degli ultimi anni. Una temperatura media di 25.9 gradi, superiore di quasi due gradi a quella del trentennio di riferimento 1981-2010 (24.1 gradi), e un quantitativo di pioggia totale pari a 180.4 mm, una cifra decisamente inferiore a quella tipica del periodo (219.8 mm). E' questa, in cifre, l’estate meteorologica 2018 di Milano. I dati sono quelli registrati dalla centralina meteorologica di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano), una delle 8 gestite sul territorio cittadino dalla Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.

Nel capoluogo lombardo il periodo estivo è stato molto caldo e asciutto. Tutti e tre i mesi hanno fatto registrare valori più alti della norma, ma a influire sul dato medio totale è stato soprattutto agosto: con una temperatura media di 26.7 gradi, quello del 2018 è stato il quinto mese di agosto più caldo degli ultimi 122 anni a Milano (periodo di tempo per il quale sono disponibili i dati digitalizzati per il confronto).

Anche le temperature minime e massime più elevate del trimestre estivo sono state registrate proprio a cavallo tra la fine di luglio e la prima decade di agosto: 27 gradi è stata la minima del 31 luglio, mentre il 5 agosto ha fatto registrare una massima di 35.8 gradi. Il 31 luglio è stata invece la giornata con la temperatura media più alta di tutta l’estate: 31.2 gradi.

Nel solo mese di agosto, inoltre, la temperatura massima ha superato i 33 gradi in ben undici occasioni: un numero che è stato spesso eguagliato o superato nelle estati degli ultimi anni. Quella del 2018 si inserisce infatti in una tendenza tipica degli anni più recenti: ad eccezione dell’estate 2014, che è stata fresca e piovosa, tutti i trimestri estivi dal 2011 al 2018 hanno chiuso con temperature medie più elevate rispetto a quelle di riferimento, in particolare il 2017 e a seguire il 2012 e il 2015.

Per quanto riguarda invece le precipitazioni, a dispetto della piovosità superiore alla media registrata a luglio (91 mm contro 65.3 mm), hanno influito sul basso quantitativo soprattutto i mesi di giugno e agosto, durante i quali sono caduti rispettivamente 31.7 e 57.7 mm di pioggia. Gli eventi verificatisi sono stati comunque in alcuni casi molto intensi: nella sola giornata del 25 agosto, per esempio, caratterizzata da un susseguirsi di temporali, sono caduti più di 40 mm di pioggia. Non sono inoltre mancati i temporali con grandine, fenomeni tipici dell’estate, come quelli rilevati il 5 e il 6 luglio.

Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi giorni, nella serata di oggi è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, per il transito di una perturbazione che comporterà rovesci e temporali e un concomitante calo delle temperature nella giornata di venerdì. Già nel fine settimana, tuttavia, il tempo tornerà a essere in prevalenza soleggiato, con temperature in aumento e valori massimi che supereranno nuovamente i 25 gradi.