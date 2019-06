"Se non mi dai i soldi ti uccido": l'imprenditore ricattato per i debiti dell'ex amante, un arresto

In mattinata gli ha telefonato minacciandolo di morte e pretendendo i soldi. Poi, per rendere ancora più chiaro il messaggio, gli ha inviato un video in cui un cinese veniva colpito con una mannaia, con la didascalia - testuale - "fai la stessa fine se non mi dai i soldi". Ma alla fine, tradito proprio dalla voglia di denaro, è caduto nella trappola architettata dai militari.

Un uomo di trenta anni, un cittadino cinese residente a Melegnano, è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri con l'accusa di estorsione nei confronti di un suo connazionale, un imprenditore di trentasei anni titolare di un bar tabacchi e di un'agenzia che si occupa di pratiche legali nella Chinatown meneghina.

L'incubo del 36enne è iniziato domenica mattina, quando ha ricevuto sul cellulare una telefonata da un numero sconosciuto. L'uomo all'altro lato della cornetta gli ha ordinato di dargli quindicimila euro e lo ha minacciato di morte. A quel punto, l'imprenditore è andato dai carabinieri a denunciare il tentativo di estorsione, che poche ore dopo si è arricchito di un nuovo capitolo. Sul telefono della vittima, oltre ad altre telefonate, è infatti arrivato un messaggio chiarissimo, una sorta di promessa affidata al video di un cinese disteso a terra e colpito con una mannaia.

I militari hanno quindi deciso di organizzare una finta consegna dei soldi, convincendo il 36enne a rispondere al messaggio dando appuntamento allo sconosciuto il lunedì mattina nel suo studio. Alle 10 l'estorsore si è presentato puntuale all'incontro e appena ha afferrato il borsone con i soldi - preparato proprio dai carabinieri - è stato arrestato.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il 30enne aveva prestato 15mila euro a una donna che aveva avuto una breve relazione con l'imprenditore. Proprio lei, al momento di restituire i soldi, avrebbe detto "all'amico" di rivolgersi al suo ex.