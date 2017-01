90enne in coma da cinque anni dopo ictus. Il marito: "Chiedo l'eutanasia"

Un anziano di 92 anni chiede l'eutanasia per la moglie, 90enne e in coma da cinque. Lo fa attraverso un'accorata lettera al Corriere.

Drammatica la storia della coppia, che è di Milano. La donna era già sofferente di Alzheimer e cinque anni fa ha avuto un ictus che l'ha lasciata in coma, sostanzialmente senza alcuna speranza di riprendersi. E' ricoverata in una residenza sociale con l'assistenza affidata ad una cooperativa. Il marito, Eros Mischi, nonostante l'età avanzata anche per lui, va a trovarla ogni giorno. Ma non vede "umanità" in questa condizione e rivela che, ai tempi di Eluana Englaro, la donna aveva detto più volte di non voler finire così.

"Ho pensato anche all'omicidio-suicidio", ammette l'anziano, che nella sua vita ha lavorato come operaio alla Pirelli prima della pensione.

L'eutanasia, in Italia, è illegale. Ma, da diverso tempo, personalità e associazioni combattono per introdurla nella legislazione italiana. Lo fece Peppino Englaro, papà di Eluana, e lo fa tuttora l'Associazione Luca Coscioni, che ha promosso la raccolta firme per una legge d'iniziativa popolare già depositata in parlamento. Il tema, come è noto, "scotta" perché, al pari di altri, interviene sulla considerazione etica della vita e della morte.

Le proposte in essere prevedono che il paziente maggiorenne abbia preventivamente chiesto di applicare l'eutanasia su sé stesso e la possibilità di praticarla solo nel caso in cui il paziente stesso sia in uno stato di malattia con prognosi infausta o giudicata inguaribile. Accanto alla questione dell'eutanaisa quella sul cosiddetto "testamento biologico", con cui i cittadini possono redigere un atto per indicare inequivocabilmente la richiesta di eutanasia.