Evade dai domiciliari e tenta la fuga per Parigi: reggino 92enne bloccato all'aeroporto

Aveva organizzato tutto per tempo, Antonino Infantino. Acquistato il biglietto da Reggio Calabria per Milano Linate per poi prendere la coincidenza, da Milano Linate, direzione Parigi.

Dopo aver effettuato il check-in on-line, per evitare le antipatiche file e ore di attesa, partito dalla sua abitazione con un autobus, ha raggiunto l'aeroporto dello Stretto. Peccato che i piani del 92enne reggino, ristretto agli arresti domiciliari, siano saltati proprio prima di imbarcarsi.

L'arresto del 92enne

Evitando accuratamente di attraversare l’ingresso principale, per eludere i primi controlli, il pensionato 92enne, ha provato a forzare la porta secondaria per i passeggeri in uscita dallo scalo aeroportuale.

I carabinieri della stazione Reggio Calabria-Aeroporto, hanno bloccato l'anziano proprio mentre provava a superare l’ingresso. Al momento del fermo, Infantino aveva con sé una valigetta 24 ore, contenente pochi effetti personali, un formaggio e alcuni medicinali.

Gli uomini del comando provinciale, dopo i dovuti accertamenti, lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.