Gessate, evade dai domiciliari per andare in centro: fermata dai carabinieri e arrestata

Il tribunale l'aveva ristretta agli arresti domiciliari nella sua abitazione e non poteva allontanarsi, ma è stata sorpresa in centro a Gessate e per lei sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di martedì 12 novembre, nei guai una ragazza argentina di 25 anni che era stata condannata per furto.

I militari, come si legge in una nota diramata dalla compagnia di Cassano d'Adda, l'hanno riconosciuta per strada e fermata. La 25enne è stata giudicata per direttissima dal tribunale di Milano nella mattinata di mercoledì 13 novembre, i giudici al termine dell'udienza di convalida l'hanno sottoposta nuovamente alla detenzione domiciliare.