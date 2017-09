Evade dai domiciliari, i carabinieri lo trovano ubriaco al bar: pregiudicato di 39 a San Vittore

Era agli arresti domiciliari e non poteva allontanarsi da casa, i militari lo hanno sorpreso ubriaco al bar e per lui sono scattate le manette con l'accusa di evasione. È sucesso nella notte tra venerdì e sabato 16 settembre a Cernusco sul Naviglio, nei guai un uomo di 39 anni, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia.

Durante i controlli nella sua abitazione i militari non l'hanno trovato a casa. Sono scattate le ricerche nella zona e lo hanno individuato all'interno di un bar in stato di ubriachezza. Nella mattinata di sabato è stato giudicato per direttissima dal tribunale. Risultato? È stato accompagnato nel carcere di San Vittore.