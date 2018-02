Evadono nottetempo dalla caserma dei carabinieri

Erano stati arrestati per un furto e rinchiusi nella camera di sicurezza della caserma: da lì sono riusciti ad evadere finché non sono stati rintracciati e arrestati di nuovo.

Protagonista una coppia di nordafricani: un 35enne ed una 27enne. Entrambi sorpresi per un furto nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, sono stati condotti in caserma a Varedo (Monza-Brianza) e chiusi in cella per la nottata.

Durante la notte, però, la 27enne ha finto un malore e ha chiesto di poter assumere una medicina che, a suo dire, teneva in borsa. I carabinieri di turno hanno quindi condotto entrambi fuori dalla cella per portarli nell'ufficio dove la borsa della donna era conservata. Durante la ricerca dell'accessorio, l'uomo e la donna hanno approfittato di un attimo di disattenzione da parte dei militari e sono scappati da una finestra.

Immediato l'allerta a tutte le unità: i carabinieri di Cormano si sono ricordati che avevano già fermato la coppia nel palazzo ex Sini, abbandonato e rifugio di senzatetto, e si sono recati in quel luogo dove, effettivamente, i due si erano nascosti. Così, per loro sono scattate nuovamente le manette.