Maxi evasione a Malpensa: più di duemila voli senza mai pagare l'Iva, 235 società nei guai

Avrebbero effettuato oltre duemila voli - portando nei cieli più di seimila passeggeri - senza versare neanche un euro al Fisco italiano.

La guardia di finanza di Varese ha scoperto un giro di evasione messo in piedi da 235 società di Aerotaxi, il servizio che mette a disposizione dei propri clienti voli privati - con una capienza massima di diciannove passeggeri - per spostarsi in Italia e all'estero.

L’attività delle fiamme gialle - ha spiegato la finanza in una nota - ha permesso di appurare che "dal 2013 al 2017 le società hanno effettuato in arrivo e partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa oltre 2mila movimenti aerei - più della metà dei quali rilevanti ai fini dell’imposta -, interessando lo spostamento complessivo di oltre 6mila passeggeri, omettendo di versare l’imposta dovuta".

"L’imposta - si legge nel comunicato della Gdf - è a carico del passeggero dell’aerotaxi, che deve corrisponderla al vettore aereo in relazione a ciascuna tratta e l’importo varia tra i 100 ed i 200 euro, in base ai chilometri percorsi".

I soldi non versati al Fisco in quattro anni - stando alle indagini della guardia di finanza - sarebbero circa 640mila euro.