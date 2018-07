Figlio contro madre 91enne: sequestrati 40 milioni nei paradisi fiscali

E' stato un esposto del figlio (con cui è in causa) a portare i giudici milanesi a sequestrarle un patrimonio di ben 40 milioni di euro per presunta evasione fiscale tra il 2012 e il 2016. Il patrimonio della donna è però stimato in oltre 105 milioni nei vari paradisi fiscali (più una casa nel centro di Milano del valore di 4,5 milioni): Svizzera, Gibilterra e Panama, protetti da un trust dell'Isola di Jersey, nel Canale della Manica. Lei ha residenza a Londra ma, stando a tutte le carte, vive stabilmente a Milano.

Una delle particolarità di questa storia, raccontata dal Corriere, è che stiamo parlando di una 91enne, Anna Maria Ghezzi, vedova di Aldo Gavazzi, "re" del commercio di articoli di lusso come le cravatte di noti marchi di moda. I 105 milioni di patrimonio sarebbero frutto della vendita della catena commerciale dopo la morte del marito negli anni '80.

Certosino il lavoro degli investigatori, coordinati dal pm Paolo Storari: per dimostrare che la 91enne effettivamente vive a Milano, la guardia di finanza ha recuperato le bollette dell'energia elettrica, i telefonini della domestica, l'abbonamento a una palestra. Ma anche le email dei professionisti consulenti della Ghezzi, con i suggerimenti su dove spostare il patrimonio per (cita il Corriere) "controbattere a qualunque potenziale aggressione".

Le risultanze investigative devono essere state convincenti se il gip Guido Salvini ha ordinato un sequestro preventivo d'urgenza. I legali della donna ribattono che è tutto regolare: la Ghezzi, affermano, ha pagato tutto il dovuto al fisco laddove è investito il suo patrimonio, avendo la residenza a Londra e non a Milano. Il figlio ha fatto partire tutto il procedimento temendo che la madre volesse nascondergli il denaro in vista dell'eredità.