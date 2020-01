Fa il pieno in autostrada, poi va via senza pagare (e ha la patente scaduta): denunciato

Ha fatto il pieno di carburante ma non aveva i soldi per pagare. E la sua patente era scaduta. È accaduto sulla A1 domenica 26 gennaio, quando il protagonista dell'episodio, un 34enne di Milano residente nel Mantovano, è stato denunciato dalla polizia di Arezzo.

Il giovane si è fermato nell’area di servizio di Lucignano Est, Arezzo, per rifornire la sua Punto rossa. Poi appena il gestore gli ha presentato il conto, lui ha fatto il vago di fronte alla sua carta di credito scoperta. Dopo cinque tentativi andati a vuoto, ha tranquillizzato il benzinaio dicendogli che l’avrebbe ricaricata ma, invece, è risalito in auto allontanandosi.

Dopo che l'allarme è stato lanciato, la Polstrada ha fermato il milanese in prossimità di Arezzo, per poi denunciarlo per insolvenza fraudolenta. La sua patente, inoltre, che risultava scaduta, gli è stata ritirata. All'uomo infine è stata fatta una multa di 200 euro.