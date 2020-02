Scoperta una fabbrica con tutti i dipendenti in nero: scattano le maxi multe della Finanza

Una ditta vera e propria, una piccola impresa con sette dipendenti. Il problema? Erano tutte in nero e sono scattate maxi sanzioni per l'azienda, specializzata in confezionamento di biancheria, scovata dai militari della guardia di finanza di Paderno Dugnano, Ma non solo: ora rischia di chiudere.

Il blitz è scattato nei giorni scorsi quando i militari, analizzando anche le informazioni disponibili dalle banche dati, sono arrivati all'azienda, gestita da un italiano. Tutte le sette lavoratrici, italiane e rumene, trovate all'interno del capannone sono risultate “in nero”. Per nessuna di loro il datore di lavoro aveva provveduto alla regolare registrazione e alle previste comunicazioni e, dunque, oltre alla contestazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie. Non solo, dato che all'interno della ditta sono stati trovati oltre il 20% di lavoratori irregolari, i militari hanno avanzato una proposta di sospensione dell'attività alla direzione territoriale del lavoro una proposta di sospensione dell'attività.

San Donato Milanese: trovato un forno con lavoratori in nero

Nei giorni scorsi i militari hanno trovato un forno di San Donato Milanese con sette dipendenti in nero. Quattro di questi, inoltre, erano privi del permesso di soggiorno. Per loro è scattata una denuncia per ingresso e soggiorno illegale in Italia, mentre il panificatore, oltre alle sanzioni, è stato denunciato per favoreggiamento e utilizzo di manodopera clandestina.