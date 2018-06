Corona resta libero e sotto osservazione, i giudici: "Deve disintossicarsi dalla droga"

È stata rimandata in autunno la decisione sulla conferma o meno dell'affidamento terapeutico concesso in via sperimentale a Fabrizio Corona nel febbraio 2018. Il motivo? "È un percorso terapeutico di recupero molto 'faticoso' quello che sta svolgendo per liberarsi dalla dipendenza fisica e psicologica dalle droghe", hanno scritto in una relazione i giudici del tribunale di sorveglianza citando una relazione compilata dal carcere di Bollate.

Secondo quanto riportato nel documento, stilato dai Servizi multidisciplinari integrati (Smi), l'ex re dei paparazzi avrebbe "difficoltà a confrontarsi con gli altri e a stare su se stesso". Non solo: avrebbe mostrato un’altalenante frequentazione del programma di recupero, manifestando talvolta "un’estrema sofferenza". I giudici hanno così preso tempo per valutare l'evoluzione del caso: il giudizio è stato sospeso almeno fino al 26 novembre, questa la data della nuova udienza in cui ci sarà una nuova discussione del caso. E fino a quella data Corona resterà libero, ma sotto osservazione.

Nei giorni scorsi il procuratore generale Antonio Lamanna durante un'udienza aveva chiesto che l'ex agente fotografico tornasse in carcere, evidenziando alcune violazioni che aveva commesso durante l'affidamento in prova.