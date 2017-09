"Ruba" l'identità a una vera dietista cambiando i documenti. Arrestata

Era riuscita - in soli due giorni - a cambiare la sua identità, o per meglio dire soltanto i suoi documenti, per sfruttare nome e cognome di una vera dietista, con studio privato a Castellanza (Varese), ed era così riuscita a farsi inserire nell'equipe del Manara Medical Center, un poliambulatorio di via Manara a Milano, praticamente davanti al Palazzo di Giustizia.

E' stata però smascherata e ora si trova agli arresti domiciliari a Rozzano in attesa del processo. La storia inizia verso la fine di giugno: Cristina Soresina, cinquantenne, denuncia (al Commissariato milanese di Porta Ticinese) lo smarrimento di tutti i documenti. Poi, al Comune di Cocquio Trevisago (Varese), in un paio di giorni si fa rilasciare una nuova carta d'identità, ma con il cognome Colombo.

Poi, come Cristina Colombo, ha iniziato a svolgere (senza averne i titoli) l'attività di dietista e nutrizionista, in privato e anche, come detto, nel poliambulatorio del centro di Milano. Intanto la vera dietista Cristina Colombo, ad un certo punto, ha ricevuto telefonate di persone che parlavano di una promozione su uno dei siti specializzati in coupon e ha capito che c'era qualcosa che non andava, anche se sulle prime ha pensato ad una semplice omonimia.

Nel frattempo sono cominciati gli accertamenti. Che hanno portato all'arresto della truffatrice, che ora risponde di vari reati: esercizio abusivo di professione, truffa, sostituzione di persona e anche falsità idelogica commessa dal privato in atto pubblico, per la denuncia e la dichiarazione del falso cognome. La donna, che ha precedenti, è stata condannata ai domiciliari con il rito direttissimo all'inizio di settembre. Corre voce che, al carabiniere che l'ha accompagnata al direttissimo, abbia detto: «Poi le faccio la dieta».

La reale dottoressa Cristina Colombo può ora tirare un sospiro di sollievo.