Falsario clonava auto rubate: colto sul fatto in un laboratorio

Era specializzato nella "clonazione" di autovetture. I carabinieri lo hanno incastrato e arrestato, sorprendendolo in flagranza di reato: stava ripunzonando il telaio di un'auto rubata. Il falsario è stato scoperto seguendo il segnale Gps di un Suv molto costoso, rubato a Milano. Il segnale ha condotto i militari fino ad un capannone piuttosto anonimo nella periferia di San Donato Milanese.

L'uomo, un pregiudicato di sessant'anni, aveva appena installato due targhe contraffatte sul Suv e stava "sistemando" il telaio. In casa sua sono stati trovati il computer e la stampante usati per realizzare calchi per le matricole da telaio, ma anche diverse targhe contraffatte. Il sospetto è che, dietro l'uomo (arrestato e portato nel carcere di Lodi per riciclaggio), ci sia un consistente "giro" di auto rubate. Lui, dal suo canto, si è trincerato nel più totale silenzio.