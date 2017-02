Scatta l'antincendio a scuola, evacuati quasi 400 bambini. Ma era un falso allarme

Una scuola è stata evacuata per errore nella mattinata del 7 febbraio: questo perché l'allarme antincendio è scattato senza motivo. E' successo a Noviglio, nella provincia Sud di Milano. Trecentosettanta alunni sono stati portati rapidamente all'esterno dell'edificio, per poi tornarci dopo un'ora quando si è capito che non era successo niente.

Nella stessa giornata è stato anche riparato il guasto all'impianto antincendio. Il sindaco di Noviglio, Nadia Verducci, ha commentato che "è meglio un allarme in più, specialmente quando si tratta di piccoli alunni". Il giorno dopo, evacuati oltre cinquecento alunni da una scuola di Milano, la Pascoli di via Rasori (zona Pagano), ma questa volta non per un falso allarme. Fortunatamente, a Milano nessuno si è fatto seriamente male.