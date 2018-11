"Vallanzasca mi aggredì urlando 'Pezzo di m...'": poliziotto a processo per rapporto falso

Andrà a processo un agente di polizia penitenziaria ritenuto responsabile di avere scritto un falso rapporto contro Renato Vallanzasca per un episodio avvenuto nel 2017 all'interno del carcere di Bollate, per l'esattezza il 25 agosto. Il rinvio a giudizio - riferisce Ferrarella sul Corriere - è stato deciso dal gup di Milano Alessandra Del Corvo dopo la richiesta del pm Letizia Mocciaro.

Secondo il rapporto, durante un controllo Vallanzasca lanciò degli oggetti contro l'agente e lo insultò ("pezzo di m.") alla richiesta di fare controllare una borsa. L'ex "re" della malavita milanese ha smentito che le cose siano andate in questo modo e ha potuto contare sulla testimonianza di altri due agenti di polizia penitenziaria, presenti durante l'episodio, che hanno smentito la versione del loro collega.

Ora, quindi, l'agente dovrà difendersi in Tribunale. A Vallanzasca andò peggio nell'occasione della rapina di articoli (anche intimi) in un Esselunga, nel 2014. Il "bel René", arrestato mentre era in semilibertà, protestò di essere stato incastrato ma non riuscì a dimostrarlo e la semilibertà gli venne revocata.