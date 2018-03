Fuga di gas in casa, intera famiglia intossicata: mamma, papà e il bimbo di 6 anni in ospedale

Serata di paura, quella di sabato, a Biassono, in Brianza. Pochi minuti dopo le 19.30, tre persone - madre di quarantasette anni, padre di quarantasei e figlio di sei - si sono sentiti male all'interno della loro abitazione, un appartamento al primo piano del condominio in via Mazzini 83 all'interno del quale con ogni probabilità si era verificata una fuga di gas.

I tre presentavano tutti sintomi da intossicazione e sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, che hanno prestato loro le prime cure sul pianerottolo di casa.

Mamma, papà e figlio - che sono rimasti sempre svegli - sono poi stati trasportati direttamente in camera iperbarica al Niguarda di Milano: le loro condizioni sono serie perché sono rimasti a lungo esposti al monossido, ma non sono in pericolo di vita.

Nell'abitazione hanno lavorato anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Monza, alla ricerca del punto in cui si è originata la fuga di gas.