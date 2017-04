Milano, c'è il "fascicolo del cittadino": tutti i dati online in un unico punto

Presentato a Milano il "fascicolo del cittadino": un raccoglitore dgitale all'interno del quale sono presenti le pratiche e i documenti dei cittadini milanesi, che troveranno così in un unico punto di accesso tutte le loro informazioni e i loro dati archiviati nei sistemi anagrafici del Comune di Milano.

Per accedere al servizio è sufficiente accedere al sito web registrandosi con "autenticazione forte" e anche attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Già ora si possono consultare le informazioni anagrafiche dell'intero nucleo familiare e le iscrizioni ai servizi scolastici; si può contrallare pagamenti e scadenze per le imposte comunali e per le multe, prendere appuntamento per accedere agli uffici comunali, richiedere e stampare autonomamente un certificato anagrafico con valore legale.

Tutte le informazioni digitalizzate sono accessibili anche da dispositivi mobili e in maniera facile, con pochi click. Il fascicolo del cittadino è stato realizzato nell'ambito del "piano di trasformazione digitale" che coinvolge tutto il Comune di Milano in linea con le azioni del ministero per la semplificazione e con il team per la trasformazione digitale, guidato da Diego Piacentini.