Picchiò netturbino perché "camminava dove possono solo gli italiani": va allo psichiatrico-giudiziario

E' stato portato in un ospedale psichiatrico-giudiziario il giovane di 26 anni che, a maggio 2016, picchiò un bengalese (dipendente dell'Amsa) "colpevole" di avere "camminato a destra" come invece, a suo dire, dovrebbero fare soltanto gli "italiani fascisti" come lui.

Tutto inizia il 14 maggio: siamo a Pero, in via Pisacane. Il 26enne D.A., residente a Cornaredo, picchia selvaggiamente a calci e pugni il 43enne H.K.S., cittadino del Bangladesh e dipendente di Amsa, mentre questi attraversa il sottopassaggio della stazione del metrò, durante il suo turno di lavoro.

Il netturbino riesce a scappare dall'incomprensibile furia del giovane e si rifugia nell'edificio del Sole 24 Ore, da dove chiama il 113. La polizia arriva sul posto e blocca, nello stesso sottopassaggio, il 26enne, che in quel momento si sta scatenando anche contro una donna. Accompagnato in commissariato a Rho, il cornaredese dichiara candidamente di avere picchiato il netturbino perché "gli stranieri devono camminare a capo basso a sinistra lasciando il transito a destra solo agli italiani fascisti". E rimedia una denuncia.

Per le botte ricevute, il netturbino ha avuto sette giorni di prognosi. Ora la conclusione della vicenda: gli agenti del commissariato di Rho-Pero hanno prelevato il giovane dalla sua abitazione e lo hanno portato nella struttura di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, che funge da ospedale psichiatrico-giudiziario, a tempo indeterminato, su ordinanza del gip di Milano.