Non ha lo scontrino della pizza: fattorino “accoltellato” a testa e schiena da un cliente

Quando ha visto che non aveva con sé lo scontrino, è andato su tutte le furie. Prima gli insulti e gli spintoni. Poi, non contento, i colpi di taglierino. Quindi, suo malgrado, le manette.

Un quarantacinquenne di Magenta, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri lo scorso weekend per aver aggredito un ragazzo di venti anni, studente universitario, impiegato come fattorino di una pizzeria della zona.

Le strade dell’aggressore e della vittima si sono incrociate quando il ventenne si è presentato a casa dell’uomo per consegnargli la pizza che aveva ordinato. Al momento di pagare, il giovane ha spiegato al cliente - non è ancora chiaro perché - di non avere lo scontrino, scatenando la folle reazione dell’aggressore.

Il quarantacinquenne, dopo insulti e minacce, ha sfoderato un taglierino e dalle parole è passato ai fatti “accoltellando” alla testa e alla schiena il fattorino, che cercava di scappare. Il ventenne - come riporta Il Giorno - è poi stato soccorso dal 118 e se l’è cavata con qualche ferita lieve.

Per l’aggressore, invece, sono scattate le manette. In casa sua i carabinieri hanno anche trovato il taglierino ancora insanguinato.