Buccinasco, un caso di febbre dengue: uomo colpito dal virus, scatta la disinfestazione

Un caso di febbre dengue a Buccinasco. Un uomo residente nella città del Sud Milano, da poco tornato da un viaggio all'estero, è infatti risultato positivo al virus che viene trasmesso dalle zanzare.

A darne notizia è lo stesso comune, che ha spiegato di aver "predisposto per domani mattina - giovedì - e i prossimi giorni un intervento urgente anti zanzare, su indicazione di Ats Milano Città Metropolitana.

“Si tratta di un intervento preventivo – ha spiegato il sindaco Rino Pruiti – per ottemperare al protocollo sanitario previsto dal Ministero della Salute. La dengue è un’infezione virale trasmessa da zanzare invasive, che causa una malattia simil influenzale: un nostro concittadino è risultato positivo al virus al ritorno da un soggiorno all’estero. Abbiamo attivato immediatamente una procedura d’urgenza, ma - ha sottolineato il primo cittadino - invitiamo tutta la cittadinanza a non allarmarsi, non ci sono profilassi da assumere. L’amministrazione comunale sta provvedendo a fare quanto necessario e previsto e oggi stesso firmerò un’ordinanza per consentire l’ingresso della ditta specializzata, con l’ausilio della polizia Locale, anche nei condomini privati”.

La disinfestazione partirà alle 10.30 di giovedì 11 luglio e interesserà - si legge nell'ordinanza comunale - "le aree pubbliche e private circostanti l'abitazione" dell'uomo colpito dal virus, in zona via Morandi. L'intervento sarà poi ripetuto il 15 luglio alle ore 10.30.

Lo stesso sindaco ha disposto che durante la disinfestazione vengano "chiuse finestre e porte", venga sospeso "il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria", venga ritirata "la biancheria stesa all'esterno degli edifici". E ancora: che vegano messi "al chiuso gli animali domestici" e che vengano protette "frutta e verdura degli orti".