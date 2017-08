Pioltello piange per la scomparsa di Federica Del Miglio, morta a soli 14 anni: i funerali

La ricordano come una 'guerriera' che non ha smesso di lottare contro il male che l'ha colpita, nonostante la sua giovanissima età. E' morta a soli 14 anni Federica Del Miglio.

Chicca, la ragazzina originaria di Pioltello, se ne è andata ma per il suo funerale ha voluto che in chiesa risuonassero queste parole: "Vorrei ricordassi tra i drammi più bruti che il sole esiste per tutti".

Il suo ultimo addio lo racconta La Gazzetta della Martesana. "Al suo fianco mamma Francesca e papà Andrea, la sorellina Alessia, i parenti e i tantissimi amici che non l'hanno mai lasciata sola".