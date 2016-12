Fedez querela Porro perchè gli dà del "viziatello", pm chiede archiviazione

La denuncia di Fedez (il rapper e giudice di X Factor Federico Lucia) nei confronti di Nicola Porro, giornalista, è finita con la richiesta di archiviazione da parte del pm.

Lo racconta Il Giorno, con un articolo di Mario Consani. Porro in tv lo chiamò "viziatello" e "ragazzo cattivo". Fedez aveva preso le difese dei No-Expo che un anno e mezzo fa misero a ferro e fuoco la città. Lui si offese a morte per le parole di Porro e il riferimento a Baltimora (la mamma che aveva preso a scapaccioni il figlio che partecipava alle manifestazioni), ma anche il pm milanese, nelle scorse settimane, ha chiesto l’archiviazione della sua querela riconoscendo al giornalista "legittima espressione del diritto di critica".

E spulciando gli archivi, si scopre che sono decine le cause intentate dall'artista, perlopiù per problemi commerciali legati allo sfruttamento della sua immagine. Ma spesso sono accuse che vengono archiviate.

Scrive ancora Il Giorno:

Se per esempio qualcuno mette in vendita un calendario (non autorizzato) con la sua foto, Fedez ovviamente lo denuncia. E così se qualcuno tenta di sfruttare il suo nome producendo, come in un altro caso, berretti. Non sempre le sue querele vanno però a buon fine. Non quella addirittura contro Amazon, accusata di vendere suoi gadget “taroccati” (archiviata, dopo che il colosso dell’online aveva già ritirato i prodotti). In altri casi si tratta di vertenze tra lui e i “soci” di qualche azienda creata per lo sfruttamento del marchio e che lui accusa ora di appropriazione indebita. Ma c’è anche la querela nata dall’aggressione subita da Fedez ad opera di un vicino di casa che lo accusava di tenere la musica a volume troppo alto.