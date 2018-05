Esce dalla discoteca all'alba, finisce nell'Olona e viene trascinato dalla corrente: salvato

È uscito dalla discoteca poco prima che sorgesse il sole e dopo alcune decine di metri, mentre vagava nel parcheggio, è caduto nel fiume Olona. È stato trascinato dalla corrente, ma fortunatamente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. È successo nella mattinata di martedì 1° maggio a Pogliano Milanese, hinterland di Milano; protagonista del fatto un ragazzo di 23 anni che aveva alzato il gomito durante la nottata.

Tutto è accaduto intorno alle 5.20 del mattino quando il giovane — secondo quanto ricostruito dai carabinieri — è uscito da un locale di via Roma e mentre vagava nel parcheggio si è ritrovato sulla riva dell'Olona. È caduto nel fiume ed è subito scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno "ripescato" il 23enne che nel frattempo era riuscito a guadagnare la riva.

Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo per accertamenti, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.